渋沢栄一日本製紙は現在、国内2位の製紙会社だ。明治初期の1872年、大蔵省（現財務省）の官僚だった渋沢栄一が「国家社会のために製紙業をおこすべし」と三井財閥の前身である三井組などに勧めた。翌1873年に設立された製紙会社「抄紙会社」が起源だ。（共同通信＝浜谷栄彦記者）英国人技師の指導で現在の東京都北区王子に工場を建設し1875年に操業を始めた。当時、紙の原料だった古着は都市部の方が調達しやすかったからだ。