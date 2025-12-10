阪神・及川雅貴投手（２４）が９日のＡＢＣラジオ「ラジオで虎バン！」の生出演前に報道陣の取材に応対。現役ドラフトでロッテに移籍する井上広大外野手（２４）に惜別のメッセージを送った。２人は２０１９年ドラフト同期で、０１年生まれの同学年。井上は履正社時代に４９本塁打を記録して大型ロマン砲として期待されていたが、今季はシーズン序盤の１試合の出場にとどまり、新天地で再出発を切ることになった。高卒で虎入