来年６月の北中米Ｗ杯が迫る中、森保ジャパンを支える?応援?の裏側に迫った。日本代表は１０月に初めて王国ブラジル撃破をするなど躍進が続き、目標とするＷ杯優勝も現実味を帯びてきている。そんなチームを後押しするのがファンやサポーターの存在。日本サッカー協会（ＪＦＡ）のグッズ担当者を直撃すると、Ｗ杯に臨む日本代表の応援グッズに込めた熱い思いを明かしてくれた。ＪＦＡパートナー事業部の商品事業グループで、