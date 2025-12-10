アイドルグループ「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」のＮＨＫ紅白歌合戦出場決定をめぐり、ファンがやきもきしている――。６日に白組歌手として出場が追加発表された同グループ。紅白の公式サイトで「ＳｉｘＴＯＮＥＳデビュー６周年を記念して、６周年メドレーを披露します。是非、お楽しみください」とコメントを寄せた。当日は千葉・幕張メッセで開催される音楽フェス「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮＪＡＰＡＮ」に出演することが決定しており