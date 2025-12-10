TBSで10日、嵐の二宮和也がMCを務める『ニノなのにSP』(20:54〜22:57)が放送される。左から二宮和也、関水渚、清春、前原瑞樹、大友花恋、後藤輝基『ニノなのに』は、「なのに」をキーワードに様々な物事や人物の意外な一面を掘り下げるギャップ検証バラエティ。MCは二宮「なのに」ゲストが司会を務める。 今回のスタジオゲストは、前原瑞樹、清春、後藤輝基、大友花恋、日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に出演中の関水渚が登場