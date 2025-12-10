出場機会に恵まれない選手を他球団が獲得する第４回「現役ドラフト」が９日、非公開でオンライン開催され、巨人は日本ハムから松浦慶斗投手（２２）を獲得した。最速１５５キロの力強い速球が武器の大型左腕で、阿部慎之助監督（４６）は「先発の争いに割って入ってくれれば」とチームの課題となっている先発での活躍を期待した。巨人からは菊地大稀投手（２６）が日本ハムに移籍。結果的に両球団間で交換する形となった。巨人