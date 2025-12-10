巨人が新外国人として前レッドソックス傘下３Ａウースターのブライアン・マタ投手（２６）の獲得に向けた本格調査を行っていることが９日、分かった。ベネズエラ出身の最速１６０キロ右腕で、メジャー経験はないが、マイナーでは先発、リリーフともに経験があり、高い奪三振率を誇る本格派。入団が実現すれば、先発不足解消に向けて大きなピースになる。巨人が先発整備へさらなる補強を模索していた。新助っ人候補として１６０