女優・中谷美紀（４９）の夫で、ドイツ人ビオラ奏者のティロ・フェヒナー氏（５７）らが出演するクラシック公演「フィルハーモニクスウィーン＝ベルリン」が９日、東京・初台の東京オペラシティコンサートホールで開催された。中谷も客席で鑑賞。「７人だけで多彩な音のひだを重ねる、奇跡のアンサンブルの証人になれてうれしいです」と胸を躍らせた。終盤には、坂本龍一さんの名曲「戦場のメリークリスマス」を披露し、場内