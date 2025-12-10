Íèµ¨¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¾Éð¡¦º£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£¹Æü¡¢¥Á¡¼¥àÁª¤Ó¤Î´ð½à¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Æþ¤ê¤Î²ÄÇ½À­¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Ï°ì¤Ä¤À¡£¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥Ù¥ë¡¼¥Ê£Ä¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿±¦ÏÓ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬¼å¤¤¤È¤«¶¯¤¤¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÁ´°÷ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¶¯¤¤Æ´¤ì¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£ÀèÆü½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç