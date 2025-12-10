オリックスは西武から平沼を獲得した。外野手登録だが、遊撃を除く内野の全ポジションに対応できる万能選手。勝負強い打撃も魅力で、今季はオリックス戦でカード別最高の打率３割４分４厘を記録した「オリキラー」だ。平沼は来季１１年目を迎え、２１年のシーズン途中に日本ハムから西武へトレード移籍した。福良ＧＭは「ウチも今年、結構やられていますからね。そういうイメージもあったので」と評価。代打としても貴重な存在