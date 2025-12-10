プロ野球人の社会貢献活動を表彰する報知新聞社制定「第２６回ゴールデンスピリット賞」を受賞した阪神・近本光司外野手（３１）が９日、東京・虎ノ門のジ・オークラ東京で行われた表彰式に出席した。主催試合（甲子園）の年間予約席を購入し、生まれ故郷の兵庫・淡路市在住者を招待。野球・スポーツ教室も開催し、一般社団法人「ＬＩＮＫＵＰ」理事も務める。６月３日に８９歳で亡くなった長嶋茂雄さんの魂を胸に、社会貢献活