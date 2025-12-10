オリックス・小木田敦也投手（２７）が９日、来季の復活へ「完全無休」を宣言した。４月の右肘トミー・ジョン手術を経て、リハビリ過程で違和感を発症。５日に右肘の骨片除去手術を受け、この日は術後初めて大阪・舞洲の球団施設を訪れた。数日はノースローのため、下半身を中心に強化。「不安があったものが完全に取れたような気がして、手術をして良かったと思います。理解してくださった球団の方にも感謝しています」と回復は