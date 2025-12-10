ポスティングでメジャー移籍を目指す西武・今井達也投手と巨人・岡本和真内野手の代理人を務めるボラス・コーポレーションのスコット・ボラス代理人がウィンターミーティング２日目となった９日（日本時間１０日）、メディア対応。両選手の交渉状況などを語った。両選手は同会議終了後チームの絞り込みに入り、候補球団との直接面談などが予定されている。２０２２年に吉田正尚外野手とレッドソックスの５年総額９０００万ドル（