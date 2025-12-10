来年３月に行われるＷＢＣ米国代表の追加メンバーが９日（日本時間１０日）、同大会の公式Ｘなどで発表された。新たに追加となったのは４選手。この日、フィリーズに５年１億５０００万ドル（約２３５億３０００万円）で残留することが報道されたシュワバー、ワールドシリーズ連覇のドジャースの正捕手・スミス、オリオールズの若きスター遊撃手のヘンダーソン、守備のスペシャリストで俊足のブルワーズ・チュラングが名を連ね