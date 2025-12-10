「ＭＬＢウインターミーティング」（９日、オーランド）侍ジャパンの井端弘和監督が会見に臨み、ドジャースの大谷翔平投手にキャプテンの役割を任せる方針を示した。前回もチームの中心となって世界一奪還へ導いた大谷。米国代表との決勝戦前のミーティングで「憧れるのをやめましょう」と語りかけ、選手たちの気持ちを一つにしたことは今も語り継がれている。大谷にキャプテンの役割を期待するか？と問われた指揮官は「そ