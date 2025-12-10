今年の「第６７回日本レコード大賞」で企画賞を受賞したＡＫＢ４８が、３０日にＴＢＳ系で放送される「第６７回輝く！日本レコード大賞」（後５・３０）で、ＯＧの前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、指原莉乃とともにパフォーマンスすることが９日、分かった。今年リリースされた「Ｏｈｍｙｐｕｍｐｋｉｎ！」などを披露する。メンバーはこの日、都内で行われた同大賞の表彰式に、作詩賞を受賞した指原らと出席。総監督の