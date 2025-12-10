大リーグの球団幹部や代理人らが一堂に会するウインターミーティング（WM）が9日（日本時間10日）、フロリダ州オーランドで行われ、ア・リーグを制したブルージェイズのジョン・シュナイダー監督（45）が会見に応じた。ワールドシリーズではドジャースと第7戦に持ち込む大激闘となったが、1993年以来の世界一はならなかった。シュナイダー監督は「しばらく時間がかかった。ようやく、一歩引いて良かったことを振り返り、第7戦