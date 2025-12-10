チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第6節が9日に行われ、バイエルン（ドイツ）とスポルティング（ポルトガル）が対戦した。ここまで5試合を消化したリーグフェーズで4勝1敗を記録し、勝ち点「12」の3位につけるバイエルン。開幕から4連勝を飾った同クラブは、前節アーセナルを相手に初黒星を喫しており、今節は2試合ぶりの勝利を目指す。対するは、ここまで3勝1分1敗の8位スポルティング。なお、バイエルンに所属する