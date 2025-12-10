現在、カタールで開催中のFIFAアラブカップで、北中米ワールドカップで日本代表と同じF組となったチュニジアがまさかのグループステージ敗退となった。アラブ諸国16か国が参加した同大会で、アジア３か国と同じグループAに入ったチュニジアは、初戦でシリアに０−１で敗れると、続くパレスチナ戦も２−２のドロー。最終節でホスト国のカタールに３−０で快勝したものの、勝点４でパレスチナとシリアに１ポイント及ばず、決勝ト