北海道・伊達警察署は2025年12月9日、傷害の疑いで北海道洞爺湖町に住む無職の男（60）を逮捕しました。男は12月8日午後1時ごろ、洞爺湖町の町営住宅で、自宅にあったガスボンベで50代の妻の頭部を殴打し、けがをさせた疑いが持たれています。8日午後1時半ごろ、町営住宅の管理者から「夫から暴力を受けて頭から出血している女性がいる」と警察に通報がありました。警察によりますと、妻は頭から出血するけがしていますが、軽傷だ