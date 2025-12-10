「ＭＬＢウインターミーティング」（９日、オーランド）侍ジャパンの井端弘和監督が会見に臨み、ドジャース・山本由伸投手の米国ラウンドの参加について「今のところは考えていない」と語った。今シーズン、山本は先発ローテの柱としてレギュラーシーズンからフル回転。さらにポストシーズンでも先発の一角を担い、ワールドシリーズでは先発＆リリーフとフル回転でＭＶＰを獲得。球団史上初の連覇に貢献した。特に試合後は