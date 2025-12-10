第67回日本レコード大賞（主催日本作曲家協会）の授賞式が9日、東京・赤坂のTBSで行われ、各賞の受賞者らが出席した。タレントの指原莉乃（33）は、プロデュースを務めるアイドルグループ「＝LOVE」の「とくべチュ、して」が作詞賞を受賞。黒のドレス姿で栄誉の盾を受け取ると「個人的にはレコード大賞には『恋するフォーチュンクッキー』で大賞をいただくことができず、涙した悔しい思い出もあります」とAKB48在籍時の2013年