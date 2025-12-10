ボートレース下関の開設71周年記念「G1海響王決定戦」は4日目を迎える。注目は11Rだ。遠藤が逃げる。舟足も悪くない。好仕上がりの篠崎は大外からでも鋭く攻める。4カドの大峯は機力を上積みして自在に。＜1＞遠藤エミターンする感じは3日目の方が良かった。直線は悪くないと思う。高野君とも変わらなかったので足は変わらずいい。＜2＞武田光史下関は久々で、1節休んでここだから、レース慣れしていかないと。足もレ