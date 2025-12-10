女優の大竹しのぶが9日、都内で開催された『ピアフ』製作発表に、梅沢昌代、彩輝なお、廣瀬友祐、藤岡正明と共に出席。「出演者全員のエネルギーを見せつけたい」と意気込んだ。【写真】6度目のピアフ役に挑む大竹しのぶフランスが最も愛した歌手「エディット・ピアフ」。愛する人を失った時も、病が身体と心を蝕んだ時も「愛」を叫んだ、ピアフの激烈な人生を、その疾走感も込めて戯曲にしたパム・ジェムス作『ピアフ』。2011