ＴＢＳ系で３０日に生放送される「第６７回輝く！日本レコード大賞」（後５時半、東京・新国立劇場）の表彰式及び記者会見が９日、都内で行われた。＝ＬＯＶＥの「とくべチュ、して」で作詩賞を受賞した指原莉乃は「レコード大賞は『恋するフォーチュンクッキー』で取れなかった悔しい思い出がありますが、＝ＬＯＶＥのみんなや私を育ててくれたＡＫＢ４８、そして私の師匠の秋元康先生に感謝の気持ちでいっぱいです」と笑顔