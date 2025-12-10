【11R】昨年10月の西武園でS級特昇に成功した森田が直前の松戸F1で3番手捲りを決め、S級初優勝を飾った。中石湊、山崎歩夢らハイレベルな125期にあって在所2位の好成績を収め、卒業記念レースを制した逸材だ。武雄バンクは初挑戦となるが「松戸の後も調整したし脚は大丈夫だと思う。武雄は直線が長いと聞いていますが、集中して自力勝負します」歯切れも実にいい。マークは岡田。土生に乗れる稲垣が肉薄する。3連単は森田