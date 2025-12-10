アメリカのトランプ大統領は、ベネズエラのマドゥロ大統領について「彼の政権は長くはない」と警告しました。トランプ大統領：（Q.マドゥロ大統領を退陣させるために、どこまでやる考えか？）それは言いたくない。（Q.彼を追い出したい？）彼の政権はもう長くはない。トランプ大統領は、ベネズエラのマドゥロ大統領が麻薬の密輸に関与しているとして圧力を強めるなか、9日に公開されたニュースサイトポリティコのインタビューで、