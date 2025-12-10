きょうのポンドドルは売り優勢となっており、２００日線を下回る展開が見られている。先週の上昇が勢いを失っている格好。一方、ポンド円は上昇しており、一時２０８円台後半まで一時上昇。７月以来の高値水準を更新している。 アナリストは、ポンドは先週のトップパフォーマーの１つだったが、リスクセンチメントの高まりとドル安が、先月の予算案における財政引き締めへの懸念を覆い隠した。 ただ、世界的