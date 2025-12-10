関東で山火事が相次いでいます。きのう午後、神奈川県の日向山で山火事が発生し、現在も延焼中です。また、群馬県の妙義山でおととい発生した山火事も鎮火の見通しは立っていません。警察などによりますと、きのう午後3時すぎ、神奈川県の伊勢原市の日向山で「山中に白い煙が見える」と目撃者から通報がありました。消防によりますと、これまでに少なくとも600平方メートルが焼け、現在も延焼中だということです。現場は日向山の山