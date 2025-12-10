ジュニアの阿達慶、千井野空翔、竹村実悟らジュニアメンバーが『ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-』を開催。ゲネプロの後に行われた囲み取材の様子をレポートする。 （関連：【写真あり】ジュニア 阿達慶ら、『タイプロ』ファイナリスト 浅井乃我との交流を明かす大倉忠義も登壇「成長に繋がるといい」） 今回の囲み取材には、阿達・千井野・渡邉大我・野田開仁・宮岡大愛・山岸想・善如寺來とSUPER EIG