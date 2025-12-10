絢香の「三日月」が、10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【動画】絢香「三日月」MV週間再生数は57.9万回（578,882回）を記録。累積再生数は1億45.6万回（100,455,627回）となり、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。本作は、2006年9月にCDシングルとして発売され、「オリコン週間シングルランキング」で1位を獲得（2006年10月9日付）。NHK報道番組『@ヒューマ