NEWSの「チャンカパーナ」が、10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、週間再生数127.5万回（1,274,996回）を記録。累積再生数は1億99.4万回（100,994,001回）に到達し、自身初の累積再生数1億回突破作品となった。【動画】NEWS「チャンカパーナ」ライブ映像本作は、2012年7月にCDシングルとして発売された作品で、タイトルの“チャンカパーナ”は「愛しい人」という意味が込められた造語。「オリコン週間