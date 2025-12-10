STARTO ENTERTAINMENTのジュニアたちが出演する公演『ジュニアShowcase 2025新星-SHINSEI-』が9日、東京グローブ座で開幕した。SUPER EIGHT大倉忠義が社長を務めるJ-POP Legacy初の企画・プロデュース公演で歴史の継承と未来の創造をコンセプトに総勢27人のジュニアが出演。このほど、大倉プロデューサーと出演の一部ジュニアによる囲み取材も行われた。（以下、本編のネタバレあり）【写真】圧巻！きらびやかな”新星”公演出