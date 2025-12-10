Uruの「それを愛と呼ぶなら」が、10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数2億回を突破した。【動画】Uru「それを愛と呼ぶなら」MV週間再生数は104.9万回（1,049,419回）を記録。累積再生数は2億71.2万回（200,712,444回）となり、「あなたがいることで」に続く、自身通算2作目の累積再生数2億回突破作品となった。本作は、2022年4月24日に配信開始。俳優の二宮和也が主演を務めた日曜劇場『マ