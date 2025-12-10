Vaundyの「花占い」が、10日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数3億回を突破した。【動画】Vaundy「花占い」MV週間再生数は85.2万回（851,961回）を記録。累積再生数は3億66.1万回（300,660,837回）となり、「怪獣の花唄」「不可幸力」「踊り子」「napori」に続く自身通算5作目の累積再生数3億回突破作品となった。本作は、2021年7月5日に配信開始。俳優の中川大志が主演を務めたドラマ『ボク