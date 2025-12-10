最大震度6強の揺れが襲った青森県八戸市では、病院や学校の倒壊に加えて断水や品薄が起きるなど、県民生活に影響が広がっています。境内に倒れる燈籠。おととい最大震度6強を観測した八戸市の神社です。長者山新羅神社 禰宜「この地域にもとんでもない地震がくるのはテレビなどで見て心配していたが、いざ見てみるとショックです」太平洋側の広い範囲で被害を及ぼします。記者「むつ総合病院では、DMATによる別の病院への搬送