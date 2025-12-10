STARTOENTERTAINMENTに所属するジュニアによるショーが9日、東京グローブ座で開幕した。28日まで26公演を行い、約1万8000人を動員する。フレッシュさ全開の公演となった。12〜20歳のジュニアの新星27人が、少年隊から昨年デビューしたAぇ！groupまで先輩の曲など26曲を歌やダンス、時には殺陣や中国武術を交えて披露した。「少年隊」コーナーでは、阿達慶（20）、千井野空翔（18）、渡邉大我（17）が「仮面舞踏会」を当時の