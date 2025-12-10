DOMOTO（ドウモト）の「愛のかたまり」が、12月10日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で初登場1位を獲得。自己最高初週DL数となる3万9883DLを記録した。【動画】DOMOTO「愛のかたまり -Promotion Movie-」「愛のかたまり」は、2001年11月にリリースされたKinKi Kidsの13枚目のCDシングル「Hey！ みんな元気かい？」のカップリング曲。作詩を堂本剛、作曲を堂本光一が手がけた。今年、KinKi Kidsか