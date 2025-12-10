「第６７回輝く！日本レコード大賞」（ＴＢＳ系、３０日夜５時半）の出演者が９日、発表された。優秀作品賞の１０作品を歌唱する歌手と、新人賞の４アーティストが番組に出演することが決定。企画賞を受賞したＡＫＢ４８は１２月３０日の当日に現役メンバーに加えて、OGの前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃の４人が出演し「Ｏｈｍｙｐｕｍｐｋｉｎ！」を歌唱することが発表された。また、ＡＫＢとしての代表曲も披