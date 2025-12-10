【モデルプレス＝2025/12/10】STARTO ENTERTAINMENTの東西ジュニアが出演する「ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-」のゲネプロが9日、東京グローブ座にて行われ、timelesz（タイムレス）の新メンバーを募集するオーディション「timelesz project‐AUDITION‐（タイプロ）」の候補生として出演していた浅井乃我（あさい・のあ／18歳）が、同公演をもってジュニアに加入することが発表された。【写真】ジュニアに電撃加入した「