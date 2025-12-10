【モデルプレス＝2025/12/10】STARTO ENTERTAINMENTの東西ジュニアが出演する「ジュニア Showcase 2025 新星 -SHINSEI-」の囲み取材が9日、東京グローブ座にて行われ、同舞台のプロデューサーを務めるSUPER EIGHTの大倉忠義と、ジュニアの阿達慶・千井野空翔・竹村実悟・渡邉大我・野田開仁・宮岡大愛・山岸想・善如寺來が出席。阿達・千井野・渡邉が楽曲披露の裏話を明かした。【囲み取材ほぼ全文／※演出・楽曲に触れる部分あり