マクドナルドは12月17日から、グラコロ第2弾の新商品として、「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」を期間限定販売する。期間は12月下旬まで（予定）、価格は490円〜（税込み）。現在販売中の「グラコロ」と、「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」も引き続き販売する。「グラコロ」の販売開始から33年目を迎える今年、長年愛されている「グラコロ」をもっと楽しんでもらえるようにと、2回に分けて新商品を販売。これは「