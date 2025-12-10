女優・大竹しのぶ（６８）が９日、来年１月に東京・日比谷シアタークリエ（１０〜３１日）で上演される主演舞台「ピアフ」（栗山民也演出）の記者会見を都内で行った。波乱の人生を送ったフランス人歌手エディット・ピアフを演じる大竹の代表作。今回は１５周年記念公演となる。大竹は「見た人が心臓をえぐり取られるような衝撃、エネルギー、愛を渡せる作品」。ピアフを演じ続ける中で「歌の力と必死に生きることのすてきさを