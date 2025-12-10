ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴに所属するジュニアが出演するコンサート「新星―ＳＨＩＮＳＥＩ―」が９日、東京・新宿区の東京グローブ座で開幕した。「なにわ男子」や「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」、関西のジュニアをプロデュースしてきたＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの大倉忠義（４０）が東京のジュニアがメインで出演する公演を手掛けるのは今回が初めて。稽古を見守った大倉は「フレッシュで胸がいっぱいになりました」と