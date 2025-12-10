「ＭＬＢウインターミーティング」（９日、オーランド）侍ジャパンの井端弘和監督が会見に臨み、チーム編成が停滞している状況を明かした。日本人メジャーリーガーではドジャースの大谷翔平投手が参加を表明。だが山本由伸投手、佐々木朗希投手らは球団と折衝中で、カブスの今永昇太投手、鈴木誠也外野手らも返事待ちの状況だ。現状について「全然変わらないですね。ＭＬＢからの返事待ちで。なかなかＭＬＢが決まらないの