張本は完全アウェーの雰囲気のなかで奮闘した(C)Getty Images中国・成都で行われたITTF混合団体ワールドカップは、中国が決勝で日本を破って3連覇を達成した。男女の選手が一緒に戦う混合団体は、卓球界では歴史が浅い先進的な試合形式だが、ロサンゼルス五輪2028では、従来の男子団体、女子団体に代わって採用されることが決まっており、今後の卓球界の勢力図を占う重要な大会である。【動画】中国の世界王者を圧倒！張本智和