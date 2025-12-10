アメリカのトランプ大統領は、ウクライナ和平をめぐる交渉について、ロシアは「強い立場にある」と述べ、ゼレンスキー大統領に対し和平案の受け入れを求めました。トランプ大統領は、ニュースサイト「ポリティコ」が9日に公開したインタビューで、ウクライナ和平をめぐる交渉について、より強い立場にあるのは「疑いの余地もなくロシアだ」と語りました。さらに、ウクライナのゼレンスキー大統領に対し、アメリカが提示する和平案