アル・パチーノ（85歳）が、先日浮上した結婚の噂を否定した。最近、結婚指輪らしきものをつけていたことで、式を挙げたのではないかと噂されていた。しかし、代理人がピープル誌に「アル・パチーノは結婚していません」とコメントを出している。アルは先日、レオナルド・ディカプリオやテヤナ・テイラーの最新映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」のイベントでも結婚指輪らしきものをつけていた。アルにはパートナーのヌーア
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 3年前に中3行方不明 スマホ発見
- 2. 園児に強制性交か「我慢できず」
- 3. 新居に「知らない女性」地獄絵図
- 4. グリコ 約600万個を自主回収へ
- 5. 10代少年に入れ墨か 22歳女逮捕
- 6. 米食べないのに…GACKTに違和感
- 7. 迷いなく大谷翔平HRボールを売却
- 8. さよなら森保J W杯巡り中国報道
- 9. 日本人監督退任か 中国国民怒り
- 10. 使いたくない 目黒蓮に現場悲鳴
- 1. 園児に強制性交か「我慢できず」
- 2. 10代少年に入れ墨か 22歳女逮捕
- 3. ごみ箱の設置義務付けへ 渋谷区
- 4. 女流棋士妊娠での規定変更求める
- 5. 中国レーダー照射 50キロ以上か
- 6. 巨大地震が起きる? 注意呼びかけ
- 7. 高速バスでわいせつか 緊急停車
- 8. 元プロ野球選手 わいせつ未遂か
- 9. 「失敗の穴埋め」高市氏に異論
- 10. 震度6強は「人工地震」デマ拡散
- 1. 冬に肌トラブル 原因とケア方法
- 2. 冷凍庫から乳児遺体 胴体がない
- 3. 車椅子ユーザに「無理です」反響
- 4. 子育てして罰金? ネット大荒れ
- 5. 「おこめ券」JA救済したいだけ?
- 6. 日中 防衛ホットライン機能せず
- 7. JAに利益誘導ない きっぱり否定
- 8. 自分の「便」が世界の⼈々の健康に役⽴つ！？ ″腸活″をリードする「マイクロバイオーム」とは――韓国の壮大ラボに潜入
- 9. レーダー照射は「チャンス」持論
- 10. サナ活が「結構プレッシャーに」
- 1. 世界の工場だった中国成れの果て
- 2. 「日本のレーダー感知」中国報道
- 3. 中国人が「大便テロ」韓国大激怒
- 4. 猫は男性により騒がしくなる?
- 5. バリ島で日本人生徒らが万引きか
- 6. ネシア火災 日本企業のビルか
- 7. トランプ氏 ウ大統領に「失望」
- 8. 平和賞受賞者の会見 延期を発表
- 9. 中国 高市氏発言は「でたらめ」
- 10. ＜卓球＞早田ひなが孫穎莎の顔を指さし……表彰式での一幕が話題に
- 1. グリコ 約600万個を自主回収へ
- 2. 生保無理な50代男性 救いがない
- 3. なぜ? 新神戸駅直結も空室70%
- 4. 老後破産一直線 やばい習慣警告
- 5. Suicaペンギンの後任 愛称募集へ
- 6. 22歳シャンパンガールの金銭事情
- 7. 一発免停も? 道路交通法の改正点
- 8. 在中の米企業 事業移す考えも
- 9. 冬賞与 支給額増の企業は2割強
- 10. ボーナス減り給与変わらず 落胆
- 1. 検診ポスターに「禁煙」の文字
- 2. さくらネット AppRun提供を開始
- 3. サンリオグッズ 12月4日から受付
- 4. Thermaltake、三角形強化ガラス側面パネルのミドルタワーケースなど6モデル
- 5. 米Google XR向けOSに2種類開発
- 6. 実質9,980円のRedmi Pad SE 8.7など、タブレットPCが楽天スーパーSALEで感動プライス続出
- 7. darkFlash、5面メッシュパネルの直方体Mini-ITXケース
- 8. 現場に合わせて特注できる！アルミ製パイプカート
- 9. Claude Code、Slackから直接利用可能に - AIコーディングの“主戦場”に変化
- 10. Photoshop 色調補正ゼミナール : 色変換・色調整の5つの方法 まとめ
- 11. Gemini 3 OpenAIで非常事態宣言
- 12. メニュー項目の横に添えられたアイコンは必要なのか？
- 13. 今年の「年末年始の過ごし方」調査、「物価高の影響がある」と回答した人の約半数が「外食を減らす・控える」
- 14. LINE専門家が解説！メッセージが送信できない時にまず試すべき2つの簡単な対処法
- 15. 【10/11「DECODED FASHION」緊急登壇決定！】革命児アイトア・スループが語る「ストーリーテリングとしてのファッション」
- 16. もう散らからない。4段階調整×100W爆速のUGREEN巻き取り式が31%オフ #Amazonセール
- 17. 薄さと収納力を両立した新構造。所有欲も満たしてくれる日本製のコンパクト革財布
- 18. 原始ブラックホールが体に当たったらどうなっちゃうの？
- 19. M1 Macを買ったら最初にやっておきたいこと【日本語入力プログラム編】
- 20. 秋葉原マウスコンピューターで訊く！ お得な夏セールが本日23日からスタート
- 1. 迷いなく大谷翔平HRボールを売却
- 2. さよなら森保J W杯巡り中国報道
- 3. 日本人監督退任か 中国国民怒り
- 4. J1湘南から貸し付け RIZAPが声明
- 5. 「チームの資金6億円 RIZAPに」
- 6. 巨人OBの岡本圭右氏 69歳で死去
- 7. 都玲華の「禁断愛」両親は複雑か
- 8. ルメール騎手「怖い」と報道陣
- 9. 冨安 アヤックスと大筋合意か
- 10. 雄星のWBC参加「話し合いたい」
- 1. 3年前に中3行方不明 スマホ発見
- 2. 米食べないのに…GACKTに違和感
- 3. 使いたくない 目黒蓮に現場悲鳴
- 4. 「目ヤニすごい」板野友美に指摘
- 5. ひろゆき氏 地震後の投稿を謝罪
- 6. バリ島で集団万引き「日本の恥」
- 7. 松岡の日テレ疑念は「前代未聞」
- 8. 「じゃあつく」驚異的な反響か
- 9. 元不登校YouTuber 路上で事故
- 10. 家族の分も購入? 木村拓哉に称賛
- 1. 新居に「知らない女性」地獄絵図
- 2. 「一味違う」米粉スイーツの魅力
- 3. 年末調整 損しない4つの秘訣
- 4. GU 絵になる高見えコート紹介
- 5. 料理教室後の行き先…夫離婚決意
- 6. 「離婚したい」夫の言葉は本心か
- 7. タイツ不要 2000円パンツに感動
- 8. きのこ雲炎上 紅白とK-POPの摩擦
- 9. 一目惚れした しまむらワンピ
- 10. マック「グラコロ」史上初の試み