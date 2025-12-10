アル・パチーノ（85歳）が、先日浮上した結婚の噂を否定した。最近、結婚指輪らしきものをつけていたことで、式を挙げたのではないかと噂されていた。しかし、代理人がピープル誌に「アル・パチーノは結婚していません」とコメントを出している。アルは先日、レオナルド・ディカプリオやテヤナ・テイラーの最新映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」のイベントでも結婚指輪らしきものをつけていた。アルにはパートナーのヌーア