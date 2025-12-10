きょうもユーロドルは方向感のない値動きが続いており、１．１６ドル台でのレンジ取引を継続している。１００日線が１．１６４５ドル付近に来ており、その付近での一進一退の展開が見られている。前日はＥＣＢ理事の次の行動は利上げとの発言に反応も見せていたが、基本的には明日のＦＯＭＣの結果待ちではある。ＥＣＢはしばらく政策を据え置くとの見方が多い。 ＥＵが凍結中のロシア資産をウクライナ向けの金融支援