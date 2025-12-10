UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 カイラト・アルマトイとオリンピアコスの試合が、12月10日00:30にアスタナ・アリーナにて行われた。 カイラト・アルマトイはエジミウソン・サントス（FW）、ギオルギ・ザリア（FW）、リカルジーニョ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオリンピアコスはアユブ・カアビ（FW）、ジェルソン・マルティンス